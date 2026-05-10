الأهلي يستقر على بيع حارس الفريق.. تعرف عليه

استقرت إدارة النادي الأهلي على تسويق وبيع الحارس مصطفى مخلوف، المعار حاليًا إلى مودرن سبورت، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة الأساسية داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.



وجاء قرار الأهلي بعد مناقشات بين لجنة الكرة والجهاز الفني، حيث تم الاتفاق على منح الحارس فرصة خوض تجربة جديدة بشكل دائم، خاصة في ظل وجود أكثر من حارس ضمن صفوف الفريق الأول، إلى جانب اتجاه النادي لإعادة ترتيب ملف حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد.



ويفضل مسئولو الأهلي خروج مصطفى مخلوف عبر البيع النهائي بدلا من تجديد إعارته، من أجل تحقيق استفادة فنية ومالية للطرفين، خصوصا بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب خلال تجربته مع مودرن سبورت، وهو ما جعله محل اهتمام من بعض الأندية الباحثة عن تدعيم مركز حراسة المرمى.



ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم مصير اللاعب بشكل رسمي، سواء باستمرار المفاوضات مع مودرن سبورت للحصول على خدماته بصورة نهائية، أو دراسة العروض الأخرى التي قد تصل إلى الأهلي لحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مصطفى مخلوف قد خرج للإعارة بحثا عن فرصة المشاركة بصورة أكبر واكتساب المزيد من الخبرات، في ظل المنافسة القوية داخل الأهلي، حيث يسعى اللاعب إلى تأمين خطوة جديدة تمنحه الاستمرارية والتواجد بشكل أساسي في المباريات خلال المرحلة المقبلة.