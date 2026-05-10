الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مديرية أمن سوهاج تتحرك بعد فيديو صادم.. القبض على متهم بالترويج للمخدرات في شوارع البلينا

سوهاج _ أنغام الجنايني

في تحرك أمني سريع وحاسم، نجحت مديرية أمن سوهاج في كشف ملابسات مقطع فيديو أثار غضبًا واسعًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر أحد الأشخاص وهو يروج للمواد المخدرة علنًا داخل دائرة مركز البلينا، في مشهد اعتبره المواطنون تحديًا صارخًا للقانون وهيبة الدولة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بتداول فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يحمل مواد يُشتبه في كونها مخدرة، ويقوم بعرضها والتفاخر بها وسط الشارع، ما أثار موجة استياء كبيرة بين أهالي البلينا، مطالبين بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته.

وعلى الفور، كثفت مديرية أمن سوهاج جهودها لكشف هوية المتهم، حيث نجحت فرق البحث والفحص في تحديد شخصيته، وتبين أنه عامل يبلغ من العمر 45 عامًا، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة مركز شرطة البلينا.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، شنت الأجهزة الأمنية مأمورية استهدفت مكان تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش المعدة للإتجار، بالإضافة إلى ميزان حساس يستخدم في وزن وتوزيع المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، واعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مؤكدًا قيامه بترويج المواد المخدرة بين المتعاطين داخل نطاق المركز.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

