تحرك برلماني عاجل بشأن فيروس «هانتا» ومطالب بخطة استباقية للمواجهة

تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى الحكومة، للمطالبة بالكشف عن خطة الدولة واستعداداتها للتعامل مع فيروس «هانتا»، في ظل تزايد المخاوف الصحية عالميًا وتسجيل إصابات في بعض الدول المجاورة.

وأكد النائب محمد زين الدين أن التحرك المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية ضرورة مهمة في الوقت الحالي، خاصة مع التطورات الصحية التي تشهدها بعض الدول، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد المسبق لمنع انتقال العدوى أو ظهور أي حالات داخل مصر.

خطة استباقية لمواجهة فيروس «هانتا»

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت استقرار الوضع الصحي وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس «هانتا» داخل البلاد حتى الآن، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الوبائية بالتنسيق مع الجهات الصحية الدولية.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، للتعامل الفوري مع أي حالات مشتبه بها، إلى جانب رفع درجة الجاهزية الطبية بالمستشفيات ووحدات الحجر الصحي.

كما دعا النائب إلى إطلاق حملات توعية موسعة للتعريف بفيروس «هانتا» وطرق الوقاية منه، مع ضرورة توعية المواطنين بالإجراءات الصحية المطلوبة للحد من أي مخاطر محتملة، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة العامة يتطلب تحركًا استباقيًا وسريعًا من جميع الجهات المعنية.