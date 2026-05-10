رئيس جامعة بنها: حريصون على رفع مستوى جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفال الجامعة باليوم العالمي لنظافة الأيدي، الذي نظمته وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي بقاعة تحيا مصر.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد الاشهب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها ، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى الجامعي ، والدكتورة عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى ، وعدد من أساتذة الكلية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي ، إلي اهمية تنظيم الجامعة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي، الموافق الخامس من مايو من كل عام، وهو اليوم الذي أقرته منظمة الصحة العالمية ، ليكون تذكيرًا لنا جميعًا بأهمية هذه العادة البسيطة التي تنقذ الأرواح وتمنع انتشار العدوى.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن نظافة الأيدي ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية، وهي مسؤولية مشتركة بين كل فرد يعمل في المجال الصحي.

وقال إنه بغسل اليدين عموما، نستطيع أن نحمي مرضانا، ونحمي أنفسنا، ونساهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة داخل مستشفياتنا.

وأوضح " الجيزاوي " أن شعار هذا اليوم هو دعوة واضحة لنا جميعًا: "نظافة الأيدي تنقذ الأرواح" ومن هنا تأتي أهمية التزامنا بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ونشر ثقافة غسل الأيدي بين العاملين والمرضى والزوار على حد سواء.

ووجه الشكر والتقدير إلى فريق عمل وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها على جهودهم المخلصة، وإلى الأطقم الطبية والتمريضية الذين يبذلون كل جهد لحماية المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية، قائلا إن ما تقومون به هو حجر الأساس في بناء منظومة صحية آمنة وفعّالة، فلكم منا كل الامتنان والتقدير.

من جانبه أشاد الدكتور محمد الاشهب بالفرق الطبية بالمستشفى الجامعى من أطباء، وتمريض، وفنيين، وعاملين، معرباً عن فخره بعطائهم المتميز وإخلاصهم في أداء رسالتهم السامية للتخفيف عن المرضى.

وخلال الاحتفالية وجه الدكتور عمر الدخاخنى الشكر لكافة الإدارات بالمستشفى الجامعى، مؤكدا أن النجاح هو نتاج عمل جماعي وتكامل الأدوار، خاصة عند التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى داخل المستشفيات الجامعية.

وخلال الحفل قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتكريم عدد من الاطقم الطبية نظرا لجهودهم المتميزة في تقديم الخدمات الطبية.