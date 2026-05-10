أفشة يثير الجدل عن «بركان غضبه» برسالة غامضة.. ماذا قال؟

نشر لاعب الاتحاد السكندري محمد مجدي أفشة ستوري عبر حسابه على موقع “إنستجرام” أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، بسبب ما حمله من رسائل غامضة عن الهدوء وقوة الشخصية

وقال أفشة: "الناس فاكرة هدوئك ضعف..وميعرفوش إنك بركان ساكت بمزاجك، فاكرين إنك لما تعدي بمزاجك تبقى مش

شايف، وانت شايف كل حاجة وساكت عشان".

وتابع: "الكبير كبير بعقله

مش بلسانه، فاكرين

إنك لما تساعد من غير مقابل تبقى ساذج ، وانت عارف إن الرزق على اللّٰه ومحدش بياخد رزق حد".

محمد مجدي أفشة

وكان أثار أحمد حسن الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بعد انتهاء فترة إعارته.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “أفشة سيعود للأهلي بعد نهاية إعارته في الاتحاد.. والمدرب الجديد سيحسم مصيره”