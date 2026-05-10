قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة الحسم.. استعدادات مكثفة لـ سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك بالدوري
رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة: تنسيق كامل لتقديم أفضل الخدمات
مصادر: خطة لإنشاء بنية أساسية للاتصالات بـ160 مليون جنيه
تامر أمين: مصر ظهرت في أبهى صورها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للإسكندرية
موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة في بعض المناطق
زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية وتطلب الدعاء
الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر باستاد القاهرة
جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 20 موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان
وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة عائدة من الجزائر
إحالة تشكيل دولي سوري بمصر لتصدير المخدرات لدول عربية للجنايات |خاص
بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي
قبل ما تربط فلوسك.. مقارنة بين الشهادات الثابتة والمتغيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شهيد لقمة العيش.. مصرع عامل محارة سقط من أعلى سقالة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقي عامل محارة في منتصف الثلاثينات من العمر، مصرعه منذ قليل؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية خلال أداء عمله بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بأحد المواقع الإنشائية بدائرة مركز طما.

وعلى الفور، تم الدفع بالقوات الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشاب إسلام. خ، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويقيم بمنطقة بحري البلد بمدينة طما، ويعمل صنايعي محارة.

وكشفت المعاينة الأولية أن العامل كان يؤدي عمله أعلى سقالة بموقع تحت الإنشاء، قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضًا من ارتفاع كبير؛ ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وسط حالة من الصدمة بين زملائه في موقع العمل.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت في فحص ملابسات الواقعة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة المعنية تحرياتها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، فيما رجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يعود إلى سقوط عرضي أثناء العمل، في ظل غياب وسائل الحماية الكافية في موقع الإنشاء.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سقالة محارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ترشيحاتنا

الاقتصاد العالمي

البنك المركزي يتوقع تزايد معدلات التضخم العالمية في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة لهذا السبب

البنك المركزي

البنك المركزي: السياسيات النقدية تتعامل مع التداعيات العالمية بمنهجية الانتظار والترقب

جانب من التوقيع

“المركزي” و“التموين” يوقعان بروتوكول لتسهيل الاستعلام الإلكتروني عن السجل التجاري

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد