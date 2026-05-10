شهيد لقمة العيش.. مصرع عامل محارة سقط من أعلى سقالة بسوهاج

لقي عامل محارة في منتصف الثلاثينات من العمر، مصرعه منذ قليل؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية خلال أداء عمله بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بأحد المواقع الإنشائية بدائرة مركز طما.

وعلى الفور، تم الدفع بالقوات الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشاب إسلام. خ، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويقيم بمنطقة بحري البلد بمدينة طما، ويعمل صنايعي محارة.

وكشفت المعاينة الأولية أن العامل كان يؤدي عمله أعلى سقالة بموقع تحت الإنشاء، قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضًا من ارتفاع كبير؛ ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وسط حالة من الصدمة بين زملائه في موقع العمل.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت في فحص ملابسات الواقعة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة المعنية تحرياتها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، فيما رجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يعود إلى سقوط عرضي أثناء العمل، في ظل غياب وسائل الحماية الكافية في موقع الإنشاء.