صوت مصر في قلب الرياض.. احتفالية ثقافية تجسد وحدة المصير بين الشعبين
بعد تكرار الكسور المفاجئة.. دراسة عاجلة لإحلال وتجديد خط مياه شارع ربيع الجيزي
رسميًا.. 46200 مشجع في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية عند غروب الشمس لقضاء الحوائج وفك الكرب
مصر تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان وندعم جهودها الرامية لاستقرار المنطقة
البرلمان الفرنسي يقر قانونا لإعادة الممتلكات الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية
الكويت تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر
الأزهر للفتوى: يجوز الطواف في الأدوار العليا من المسجد الحرام
حسام حسني عن هانتا: مش هيبقى كورونا جديدة
انتحل صفة مسؤول أمني.. الجيش اللبناني يوقف عراقيا داخل البلاد
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح
لليوم الثاني على التوالي.. محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة التعديات بمركز المنشاة

سوهاج _ أنغام الجنايني

قاد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة لتنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، بنطاق الوحدة المحلية لمركز المنشاة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

ورافق المحافظ، خلال الحملة، اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، واللواء فوزي المدني نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، والدكتور وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة، وضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وقد شملت أعمال الحملة إزالة حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدول، بالإضافة إلى عدد من المباني والمنشآت المخالفة، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ أن الدولة ماضية بكل قوة في فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

يذكر أن الحملات يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، ومواصلة الجهود لاسترداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

