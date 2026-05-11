الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

أطعمة تسرع من فقدان الوزن

هاجر هانئ

يبدأ فقدان الوزن عادةً بتقليل السعرات الحرارية الزائدة والحد من تناول السكر والدقيق المكرر والأطعمة المصنعة. 

وأوضح مدرب اللياقة البدنية ويل ستون أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد الجسم على فقدان الوزن بشكل طبيعي. في منشور شاركه على منصة X، سرد ستون قائمة بأطعمة يومية يمكن إضافتها إلى الوجبات لدعم فقدان الدهون وتحسين الصحة العامة.

 أطعمة تسرع من فقدان الوزن


شارك ستون قائمة بالأطعمة التي يجب تضمينها في الوجبات اليومية وشرح كيف يدعم كل منها فقدان الوزن:

الفشار: غني بالحجم وقليل السعرات الحرارية. يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام والقلق بسرعة دون التأثير على عجز السعرات الحرارية لديك.

البيض الكامل: تناول البيضة كاملة. فهي تقلل الجوع بسرعة وتساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي الأساسية.

صدر الدجاج: مصدر بروتين قليل الدسم يحرق السعرات الحرارية أثناء الهضم. يُشعرك بالشبع، ويدعم بناء العضلات، ويظل منخفض السعرات الحرارية.

البروكلي الأخضر: غني بالألياف مع سعرات حرارية شبه معدومة. يوفر أليافًا نظيفة تدعم صحة الأمعاء وتشعرك بالشبع لساعات.
القهوة السوداء: تحرق الدهون، وتكبح الشهية، وتمد الجسم بطاقة نظيفة. وهي من أكثر الوسائل التي لا تحظى بالتقدير الكافي لفقدان الوزن.

الزبادي اليوناني: غني بالبروتين وبطيء الهضم. يساعد على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الحلويات قبل أن تعيق التقدم.

السمك الأبيض: منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين. يغذي العضلات مع الحفاظ على انخفاض نسبة الدهون في الجسم.

تفاحة كاملة: تتطلب المضغ، مما يبطئ عملية الأكل ويشعرك بالشبع أسرع. غنية بالألياف، تدعم عملية الهضم، ويسهل حملها.

الفواكه الحمراء: منخفضة السكر وغنية بالحجم. تساعد على تقليل القلق وإضافة حجم إلى الوجبات دون التأثير على عجز السعرات الحرارية.

الشوفان الكامل: كربوهيدرات بطيئة الهضم تُشعرك بالشبع لساعات، يساعد على منع ارتفاع مستويات الأنسولين وكبح الجوع.

وخلص ستون إلى القول: "لإنقاص الدهون دون استعادة الوزن المفقود، عليك أن تتعاون مع طبيعة جسمك، لا أن تقاومها. تشترك هذه الأطعمة في شيء واحد: مؤشر شبع مرتفع للغاية. فهي تُرسل إشارات إلى دماغك لكبح الجوع قبل أن تستهلك سعرات حرارية زائدة. وبذلك، يتوقف الشعور بالنقص في السعرات الحرارية عن كونه عذابًا، ويبدأ بالحدوث تلقائيًا. لكن معرفة ذلك لا تعني شيئًا إذا كانت خزانتك لا تزال مليئة بالأطعمة المصنعة."

المصدر:ndtv

مى كساب واوكا
الطالبة ملك
نجل محمد رضوان وزوجته
تيم حسن ووفاء الكيلانى
