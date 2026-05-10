رئيس الطبية الأوربية يكشف تطورات جديدة في فيروس هانتا

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، تفاصيل جديدة بشأن فيروس هانتا، مشيرا إلى أن المريض رقم صفر والذي أصيب بهذا المرض كان خارج السفينة.

تابع الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن هذا المصاب دخل السفينة وركب فيها وهو مصاب مسبقا وليس لوجود قوارد داخل السفينة كما أشيع.

وأكمل الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، أن هذا المرض مختلف كليا عن فيروس كورونا ونسبة انتشاره بين البشر ضعيفة، مشيرا إلى أن الأعراض تظهر بعد 8 أسابيع.

وأشار الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، إلى أن هذا المرض لا يوجد له أي لقاح وانما يوجد علاج الأعراض فقط المصاحبة لهذا المرض.