محمد حجازي: مصر تتحرك بحسم لحماية أمنها المائي وحدودها الجنوبية من التهديدات الإقليمية

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الموقف في السودان ينبغي أن يكون سوداني سوداني، ولكن تبين أنه تحول لإقليمي تتحرك فيه قوات من داخل الأراضي الإثيوبية متهمة بشكل مباشر في الاعتداء.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على الحكومة السودانية التوجه لمجلس الأمن لمحاصرة الموقف الإثيوبي دوليا.

تأمين التخوم والحدود الجنوبية

وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كل التركيز في مصر ينصب على تأمين التخوم والحدود الجنوبية والأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن مصر تتحرك بقوة لحماية أمنها المائي والأمن القومي؛ حيث إن الأمن القومي المصري يمتد حتى الصومال.