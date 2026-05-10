اللواء رأفت الشرقاوي: تأمين المدارس بكاميرات ومشرفين ضرورة لحماية الطلاب وضبط العملية التعليمية

أكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام أن تطبيق نظام أمني شامل داخل المدارس أصبح ضرورة ملحة مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز الانضباط وحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.

الوقائع السلبية داخل المدارس

وأوضح الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن وزارة التربية والتعليم تمتلك بالفعل خططًا وتوجهات لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الخطط بشكل متكامل يمكن أن يحد من الوقائع السلبية داخل المدارس.

سلوك الطلاب وحمايتهم

وأشار إلى أن المنظومة المقترحة تشمل تزويد المدارس بكاميرات مراقبة، إلى جانب اختيار القيادات التعليمية وفق معايير دقيقة، مع وجود مشرفين متخصصين داخل المدارس لمتابعة سلوك الطلاب وحمايتهم.

وشدد على أهمية دور الأسرة في دعم العملية التربوية، مؤكدًا أن بعض الأطفال الذين يعيشون في بيئات أسرية مضطربة قد لا يعبرون عن تعرضهم للتنمر أو العنف، مما يستدعي مزيدًا من المتابعة والاهتمام من جانب الأهل.

الأمان داخل المؤسسات التعليمية

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن تطبيق أنظمة المراقبة بالكاميرات داخل المدارس أصبح أمرًا سهل التنفيذ في ظل انخفاض تكلفتها، مؤكدًا قدرة الجهات المعنية على توفيرها بما يعزز من مستوى الأمان داخل المؤسسات التعليمية.