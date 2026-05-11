كارثة تبدأ من مشترك كهربائي.. خبير حماية مدنية يحذر من أخطاء منزلية تشعل الحرائق

حذر اللواء أيمن فؤاد خبير الحماية المدنية من خطورة سوء استخدام المشتركات الكهربائية داخل المنازل، مؤكدًا أنها تتسبب في نحو 40 إلى 50% من حرائق الكهرباء، نتيجة رداءة الجودة أو الاستخدام الخاطئ للأجهزة ذات الأحمال العالية.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أنا وهو وهي تقديم آية شعيب ومنة مدني أن اختيار المشترك الكهربائي يجب أن يعتمد على الجودة ومواصفات الأمان، مشيرًا إلى ضرورة ألا يقل مقطع السلك الداخلي عن 3 إلى 4 مللي لضمان تحمله للأحمال الكهربائية، مع التأكد من حصوله على علامات اعتماد معروفة مثل الأوروبية CE أو الأمريكية UL أو علامة الجودة المصرية.

أسلاك ألومنيوم مطلية بالنحاس

وأشار إلى أن المشترك الأصلي يمكن تمييزه من خلال وزنه وجودة الخامات المستخدمة، موضحًا أن الأنواع الرديئة تعتمد على أسلاك ألومنيوم مطلية بالنحاس وبلاستيك معاد تدويره، ما يجعلها أقل تحملًا للحرارة وأكثر عرضة للانصهار والحرائق.

حدوث ماس كهربائي

وأكد خبير الحماية المدنية أهمية وجود دائرة حماية داخل المشترك، موضحًا أن بعض الأنواع تحتوي على فيوز يفصل الكهرباء تلقائيًا عند ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث ماس كهربائي أو اشتعال.

وشدد على ضرورة عدم تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للكهرباء عبر المشترك، مثل التكييفات والغسالات والثلاجات والدفايات والمكاوي وسخانات المياه، لافتًا إلى أن المشترك مخصص فقط للأجهزة البسيطة مثل شواحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسماعات.

ارتفاع درجة حرارة المكونات الداخلية

كما حذر من ترك الشواحن موصلة بالكهرباء دون استخدام، موضحًا أن استمرار تشغيلها قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المكونات الداخلية وحدوث تلف أو ماس كهربائي قد يتسبب في نشوب حريق.

وفيما يتعلق بأجهزة الكاتل الكهربائية، أوضح اللواء أيمن فؤاد أن أعطال الثرموستات قد تؤدي إلى استمرار التسخين دون توقف، ما يرفع درجة حرارة الأسلاك والعوازل ويزيد خطر الماس الكهربائي، مشيرًا أيضًا إلى أن تراكم الأملاح داخل الكاتل يضعف كفاءة التسخين ويرفع استهلاك الكهرباء، ناصحًا بتنظيفه دوريًا باستخدام الماء والخل لإزالة الترسبات.