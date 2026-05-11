تأخر تجديد العقد.. أسباب غلق حسين الشحات هاتفه

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أسباب تأخر تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي، وسبب قيام اللاعب بغلق هاتفه خلال الفترة الأخيرة وعدم تمكن أحد من التواصل معه.



وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "حسين الشحات يعاني من جزع في الذراع الأيمن، ويخضع لجلسات علاجية، ومن المنتظر أن يلحق بمباراة المصري بشكل طبيعي".



وأضاف: "شهدت الأيام الماضية حديثًا سريعًا بين حسين الشحات ومدير الكرة وليد صلاح الدين، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، خلال التدريبات الجماعية، بشأن عدد من النقاط".



وتابع: "الحديث تضمن تأكيد رغبة الطرفين في تمديد العقد، مع نفي حسين الشحات وجود أي مفاوضات مع بيراميدز، مؤكدًا أنه لن يساوم النادي الأهلي، وينتظر موقف الإدارة بشأن ملف التجديد، خاصة في ظل تأخر التفاوض، مشددًا على أنه أهلاوي ويرغب في التركيز حتى آخر يوم له مع الفريق".



وأوضح: "كما أكد حسين الشحات لسيد عبد الحفيظ أنه يرغب في الاستمرار مع الأهلي، لكنه يشعر بعدم التقدير بالشكل المناسب فيما يخص عقد الإعلانات".



وأكد: "تحدث حسين الشحات مع وليد صلاح الدين منذ نحو أسبوعين، موضحًا رغبته في الحصول على تقدير مناسب، خاصة وأن هذا قد يكون آخر عقد له مع الأهلي، إلى جانب كونه من قادة الفريق".



وأتم: "على المستوى الشخصي، يغلق حسين الشحات هاتفه في الوقت الحالي، لأنه يركز بشكل كامل في التدريبات، ويرغب في التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم".