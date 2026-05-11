حبس المتهم بقتل زوجته خنقا بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل زوجته خنقا فى مشاجرة بينهما بسبب مكالمة تليفون بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



البداية كانت عندما تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ للقسم من الأهالي بعزبة بدران بمصرع سيدة داخل منزلها.



وعلى الفور، أنتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تُدعى "نسمة د.ع"، تعمل عاملة ومقيمة بعزبة بدران، وبها آثار خنق وكدمة بالوجه، بينما كانت ترتدي كامل ملابسها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.



وبإجراء التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "محمد س.ع" 33 سنة، ويعمل جزار، حيث تبين أن الخلافات بينهما بدأت منذ فترة بسبب ضيق الحال والأزمات المادية المتكررة، وحينها طالبت الزوجة من زوجها السماح لها بالعمل لمساعدته في نفقات المعيشة ورعاية طفليهما.



تحريات الواقعة

وأضافت التحريات أن المجني عليها بدأت العمل منذ نحو 6 أشهر، إلا أن الخلافات بينهما استمرت لاتهامه لها بعدم مساعدته مالياً بالشكل الذي كان يتوقعه.



وفي يوم الواقعة، كانت الزوجة تقوم بزيارة والدتها، وطلبت من زوجها عبر الهاتف العودة إلى منزل الزوجية وتركت أطفالها لدى جدتهم، كما رفضت المبيت بمنزل أسرتها، وعقب عودتها للمنزل حاول الزوج الإتصال بها عدة مرات لكنها لم تستجب، ما أثار قلقه ودفعة لمغادرة عمله والتوجه سريعاً إلى المنزل للإطمئنان عليها.



وكشفت التحريات، إلى أنه فور وصول الزوج إلى الشقة، وقبل أن يطرق الباب، سمع زوجته تتحدث هاتفياً مع أحد الأشخاص بكلمات أثارت شكوكه، فدخل في حالة من الغضب الشديد، وبدأ في طرق الباب بعنف، وما إن فتحت له الزوجة الباب حتى نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء عليها، قبل أن يقوم بخنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثة هامدة على الأرض.



وبعد إرتكاب الجريمة، توجه المتهم إلى أحد جيرانه وأبلغه بأنه قتل زوجته، طالباً منه إبلاغ الأجهزة الأمنية عنه.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة.



وتم تحرير المحضر اللإزم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، كما صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.