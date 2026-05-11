خلال أسبوع.. إغلاق 18 منشأة طبية خاصة مخالفة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ ، نتائج حملات إدارة "العلاج الحر" الموسعة التي استهدفت متابعة المنشآت الطبية الخاصة في مختلف أنحاء المحافظة، على مدار أسبوع.

وأسفرت الجهود التي قامت بالمرور على 282 منشأة طبية متنوعة عن تنفيذ قرارات إغلاق لـ 18 منشأة طبية، وإصدار 9 قرارات غلق إداري جديدة، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية لـ 67 منشأة أخرى لتلافي الملاحظات والمخالفات المرصودة قبل تصعيد الإجراءات ضدها.

كما تمكنت من تحرير محاضر رسمية لـ 17 منشأة، فضلاً عن ضبط مخالفات تتعلق بتداول الأدوية في 5 منشآت طبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

جاءت هذه الحملات تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل الوزارة، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، وبمتابعة ميدانية من الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة.