ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

يُعد البصل كنزاً غذائياً يعزز صحة الجسم بفضل غناه بمضادات الأكسدة (مثل الكيرسيتين) وفيتامين سي، مما يساهم في تقوية المناعة، محاربة الالتهابات، خفض الكوليسترول الضار، تنظيم سكر الدم، وتحسين صحة القلب والشرايين، بالإضافة إلى دعم صحة البشرة والشعر والمساعدة في الهضم.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى لاين فوائد البصل النئ.

أبرز فوائد البصل للجسم:

تعزيز المناعة وصحة القلب: يعمل كـ مضاد حيوي طبيعي ويحمي القلب بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ومساهمته في منع تجلط الدم.

تنظيم السكر والكوليسترول: يحتوي على الكروم والكبريت اللذين يساعدان في تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

الوقاية من السرطان: يساهم البصل، وخاصة الأحمر، في محاربة الخلايا السرطانية والوقاية منها بفضل مضادات الأكسدة القوية.

صحة الجهاز الهضمي والسموم: يساعد على التخلص من السموم، ويعزز صحة الأمعاء، ويخفف من مشاكل الهضم.

فوائد للبشرة والشعر: غني بفيتامين "ج" الذي يعزز الكولاجين، كما يساعد في محاربة القشرة وتقوية الشعر ومنع تكسره.

صحة العظام والعيون: يساهم في تقوية العظام والحفاظ على صحة الدماغ

نصائح صحية:

البصل النيء ممتاز للقلب والشرايين، بينما البصل المشوي أو المطبوخ أسهل في الهضم وأفضل للمعدة الحساسة.

يجب تناول البصل باعتدال لتجنب حرقة المعدة أو النفخة.