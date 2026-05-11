408 طلاب يشاركون في حملة للتبرع بالدم بجامعة الإسكندرية

نظّمت جامعة الإسكندرية حملة للتبرع بالدم بكلية الأعمال، بمشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب، وتحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

استهدفت الحملة دعم مستشفيات جامعة الإسكندرية والمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة من أكياس الدم للمرضى، إلى جانب نشر الوعي بأهمية التبرع الطوعي باعتباره من أسمى صور العطاء الإنساني والعمل المجتمعي.

408 طالبا يشاركون في الحملة

شهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث شارك نحو ٤٠٨ طالب وطالبة في التبرع بالدم، في مشهد يعكس روح المسؤولية والانتماء لدى شباب الجامعة، ووعيهم بأهمية دورهم في دعم المرضى والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

الجامعة حريصة على تنمية الدور المجتمعي للطلاب

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن الجامعة تحرص على تنمية الحس الإنساني والمجتمعي لدى طلابها، من خلال دعم الأنشطة والمبادرات التي تشجع على المشاركة الإيجابية، مشيرًا إلى أن حملات التبرع بالدم تمثل نموذجًا عمليًا لقيم التكافل والتطوع، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم المنظومة الصحية وتوفير مخزون آمن من الدم بالمستشفيات.

ومن جانبه، أوضح العقيد محمد ماهر، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، أن تنظيم الحملة يأتي في إطار التعاون المستمر مع الجامعة لنشر الوعي المجتمعي بين الطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والعمل التطوعي لديهم، مشيدًا بالإقبال الكبير من المشاركين وما أظهروه من وعي وطني وروح إنسانية عالية.

وأعرب الطلاب المشاركين عن سعادتهم بالمساهمة في الحملة، مؤكدين أن التبرع بالدم يُعد رسالة إنسانية نبيلة وفرصة حقيقية للمشاركة في إنقاذ حياة المرضى ودعم المجتمع.