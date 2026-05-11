14.9% تضخمًا في أبريل.. تباطؤ الأسعار في مصر مع تراجع الغذاء والطاقة يدفع المؤشر للهبوط



قالت نعمة الله شكري، خبير اقتصادي، إن بيانات التضخم لشهر أبريل جاءت أقل من التوقعات، مدفوعة بتراجع تأثير رفع أسعار الطاقة وانخفاض أسعار الغذاء، خاصة اللحوم والدواجن.



وأضافت أن معدل التضخم السنوي للحضر في مصر تراجع إلى 14.9% خلال أبريل مقابل 15.2% في مارس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 1.1% مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق.



تراجع التضخم الأساسي



وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.8% في أبريل مقابل 14.0% في مارس، مع تسجيل زيادة شهرية بنحو 1.1% مقارنة بـ2.0% في الشهر السابق.

ويعكس هذا التراجع استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية الأساسية داخل الاقتصاد، بالتوازي مع تحسن نسبي في حركة الأسعار.



الغذاء يقود التباطؤ في الأسعار



وسجلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس شهري خلال أبريل، مقارنة بـ16.8% في مارس، فيما انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7%.

كما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة التضخم الغذائي خلال الشهر.



قراءة في المشهد التضخمي



وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الأرقام جاءت دون متوسط توقعات السوق، موضحة أن تباطؤ التضخم يعكس تراجع أثر الزيادات السابقة في أسعار الطاقة، إلى جانب انخفاض بعض مكونات سلة الغذاء، وهو ما ساهم في تهدئة المؤشر العام خلال أبريل.