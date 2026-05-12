ديني

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء ؟ علي جمعة يجيب

د. علي جمعة

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن قراءة القرآن الكريم بغير وضوء جائزة شرعاً في حالات محددة مشيراً إلى جواز ترديد الآيات أثناء السير في الشارع أو القراءة من الهاتف المحمول دون طهارة. 

وأوضح جمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ويقرأ القرآن على كل حال إلا في حالة الجنابة حيث يمتنع المسلم عن القراءة والمس حتى يطهر مؤكداً أن الإمساك بالهاتف المحمول للقراءة منه لا يشترط له الوضوء لأنه لا يعد مصحفاً بمفهومه الشرعي الذي لا يمسه إلا المطهرون.

وفرق الدكتور علي جمعة بين أنواع المكتوب مبيناً أن الأوراق المدونة بالخط الإملائي العادي لا تأخذ حكم المصحف ويجوز حملها لغير المتوضئين بخلاف المصحف المكتوب بالخط الإعجازي المتعارف عليه والذي يتطلب طهارة كاملة لمسه. 

ومن جانبه أيد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية هذا الرأي موضحاً أن دار الإفتاء المصرية تجيز قراءة القرآن من غير وضوء لمن كان على حدث أصغر شريطة عدم مس المصحف الورقي مشدداً على أن الطهارة تظل هي الأفضل والأكمل حال القدرة عليها عند إرادة التعبد بقراءة كتاب الله.

هل أقطع قراءة القرآن لترديد الأذان

وفي سياق متصل حسم الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مسألة المفاضلة بين الاستمرار في القراءة أو التوقف لترديد الأذان مؤكداً أن الأفضل هو الإنصات للمؤذن وترديد النداء خلفه. 

وأوضح عبد السميع أن القاعدة الشرعية تفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق حيث إن قراءة القرآن متاحة في كل وقت بينما ترديد الأذان عبادة مرتبطة بوقت ضيق يفوت بانتهاء النداء لذا يستحب قطع القراءة مؤقتاً لتعظيم شعيرة الأذان ثم العودة للتلاوة مرة أخرى.

وأشار أمين الفتوى إلى أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة نصوا على استحباب الانشغال بترديد الأذان حال سماعه وعدم الانشغال بأي عمل آخر ولو كان قراءة القرآن استناداً للسنة النبوية المطهرة.

 وأكدت الفتاوى أن هذا التوقف يأتي من باب تعظيم شعائر الله وإعطاء كل عبادة حقها في وقتها المحدد مما يجمع للمسلم أجر تعظيم الأذان وأجر تلاوة القرآن الكريم بعد الفراغ من متابعة المؤذن.

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس .. احمِ نفسك من حر الصيف

أحمد عز يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "سفن دوجز"

في ذكراه.. نجوم جسدوا شخصية إستفان روستي

فقدنا قيمة فنية وإنسانية كبيرة.. هند صبري تنعى عبدالرحمن أبو زهرة

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

"برلين بلا سيارات" تتعثر.. حملة حظر المركبات تفشل في الوصول للاستفتاء الشعبي

خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

