قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفتة إنسانية من وزير الزراعة تجاه باحث خلال جولة البحيرة.. تفاصيل
الرئيس السيسى يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة "إفريقيا-فرنسا" بكينيا
شقى السنة راح.. روايات الشهود تكشف تفاصيل صادمة حول حريق محصول القمح في قرية النعامنة بمنيا القمح
«قفزه فوق الأسطح لم تُنقذه».. سقوط صياد الجبيل بـ80 قطعة حشيش وحكم رادع من جنايات جنوب سيناء
تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات
نائبة في البرلمان الأوروبي: لن نسمح باستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان
مدبولي يتفقد توسعات مصنع للمواد اللاصقة باستثمارات 26 مليون دولار في أكتوبر
الرئيس السيسي يصل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا
مصر تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.. تفاصيل
الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا
أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية
الإسكان: إعادة فتح باب تلقي التظلمات على شقق سكن لكل المصريين7حتى 18 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تأمين الثانوية العامة ضرورة تعليمية.. والتوسع في المدارس اليابانية خطوة لإصلاح التعليم

عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن سياسة الحكومة في تأمين امتحانات الثانوية العامة تُظهر إدراكًا واضحًا لحساسية هذه المرحلة، موضحًا أن الثانوية العامة ليست مجرد امتحان عادي بل قضية تمس كل بيت تقريبًا في مصر.

وقال إن التشديد على منع الغش الإلكتروني، وتأمين لجان الامتحانات، ومراقبة توزيع الأسئلة، ومحاسبة أي محاولة تسريب، كلها خطوات ضرورية لحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أن العدالة هنا ليست شعارًا بل شرط أساسي لثقة المجتمع كله في منظومة التعليم.

وأوضح أن التأمين الحقيقي لا يقتصر فقط على الإجراءات الأمنية، بل يشمل تقليل التوتر النفسي على الطلاب، وضمان وضوح نظام الامتحان، وعدم تغيير القواعد بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن الطالب يحتاج إلى العدالة كما يحتاج إلى الطمأنينة.

وأضاف أن نجاح الحكومة لا يُقاس فقط بمنع الغش، بل أيضًا بقدرتها على خلق مناخ يشعر فيه الطالب أن مجهوده هو الفيصل الوحيد في النتيجة، لافتًا إلى أن الحزم مطلوب ولكن مع الوضوح والرحمة والعدالة حتى تكون الثانوية العامة اختبارًا للعلم لا اختبارًا للأعصاب.

مواجهة التسريب الإلكتروني

وأشار إلى أن تقييم سياسة الحكومة في تأمين الثانوية العامة يمكن النظر إليه من جانبين، موضحًا أن من أبرز نقاط القوة تشديد الرقابة على اللجان، ومواجهة التسريب الإلكتروني، وتحقيق تنسيق مؤسسي أفضل بين وزارة التعليم والجهات الأمنية والمحافظات، فضلًا عن السعي لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح أن هناك بعض نقاط الضعف، من بينها التركيز على الجانب الأمني أكثر من الدعم النفسي، وارتفاع الضغط النفسي على الطلاب، إلى جانب بعض المشكلات الفنية والتنظيمية، فضلًا عن غياب الإصلاح الجذري لمنظومة التقييم.

وطرح النائب عددًا من المقترحات، أبرزها تطوير نظام التقييم بالكامل بحيث لا يعتمد مستقبل الطالب على امتحان واحد فقط، وتقديم دعم نفسي وإرشادي للطلاب، وتدريب أفضل للمراقبين ورؤساء اللجان، واستخدام تقنيات أكثر تطورًا في التأمين الإلكتروني، مع إعلان التعليمات مبكرًا وبوضوح.

في سياق آخر، تناول النائب سياسة الحكومة بشأن التوسع في المدارس اليابانية، مؤكدًا أنها تقوم على فكرة تطوير التعليم من مجرد حفظ المناهج إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وسلوكه، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تعتمد على أنشطة “التوكاتسو” اليابانية التي تركز على الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية واحترام الوقت.

وأوضح أن من أبرز نقاط القوة في هذه التجربة تطوير أسلوب التعليم، وبناء شخصية الطالب، والاستفادة من نموذج تعليمي ناجح عالميًا، فضلًا عن رفع جودة البيئة المدرسية والانضباط الإداري والتنظيمي.

وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه التجربة، من بينها ارتفاع المصروفات نسبيًا، والانتشار المحدود للمدارس اليابانية، وصعوبة نقل التجربة بالكامل لاختلاف الثقافة المجتمعية، إضافة إلى التخوف من التركيز على الشكل دون التطبيق الحقيقي للفلسفة التعليمية.

وأكد أهمية زيادة عدد المدارس اليابانية في المحافظات المختلفة لضمان عدالة التوزيع، وتخفيف العبء المالي على الأسر، ونقل فلسفة الانضباط والأنشطة إلى المدارس الحكومية العادية، إلى جانب التدريب المستمر للمعلمين باعتبارهم العنصر الأهم في نجاح التجربة.


واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في المدارس اليابانية خطوة إيجابية إذا كان الهدف هو إصلاح التعليم فعليًا، موضحًا أن النجاح الحقيقي سيكون عندما تنتقل روح التجربة إلى كل مدارس مصر، لا أن تبقى نموذجًا محدودًا لفئة معينة فقط.

عصام هلال الشيوخ الحكومة تأمين امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أرشيفية

فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتا

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

16 مايو.. دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء

المتهمين

ضبط طرفي مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع بالفيوم

المتهمة

ضبط تيك توكر نشرت فيديوهات خادشة للحياء بمصر الجديدة

بالصور

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

الطعمية
الطعمية
الطعمية

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد