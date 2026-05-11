النقل والثقافة يطلقان عروض فنية مبهرة داخل محطة مترو السيدة زينب | فيديو وصور

شهدت محطة مترو أنفاق السيدة زينب بالخط الأول، اليوم الإثنين، حدثًا فنيًا وثقافيًا استثنائيًا، ضمن فعاليات التعاون المشترك بين وزارة النقل ووزارة الثقافة، بدعم ورعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة.

تحولت أروقة المحطة إلى مسرح مفتوح ينبض بالفن والبهجة والإنسانية، في مشهد حضاري غير مسبوق نال إعجاب وتفاعل جمهور الركاب.

عروضًا غنائية وفنية مبهرة

وتضمنت الفعاليات عروضًا غنائية وفنية مبهرة قدمها كورال “بنكمل بعض” لدمج ذوي القدرات الخاصة، الذين أبدعوا في تقديم لوحات فنية ورسائل إنسانية مؤثرة أكدت قدرة الإرادة والموهبة على صناعة الإبداع، إلى جانب عروض العرائس والأراجوز التي قدمتها فرقة “كروكى” دعماً لأطفال المستشفيات، التي نجحت في رسم البهجة والابتسامة على وجوه الأطفال والأسر داخل المحطة.

وأكد المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة تحويل مرافق النقل الجماعي إلى منصات حضارية وثقافية تعكس الوجه المشرق للدولة المصرية الحديثة، وتسهم في نشر الوعي والثقافة والفنون، وترسيخ قيم الإنسانية والتكافل المجتمعي داخل المرافق العامة.

وشهدت الاحتفالية حالة كبيرة من التفاعل والإشادة من جمهور الركاب، الذين حرصوا على التوقف لمتابعة الفقرات الفنية والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين، وسط أجواء من السعادة والانبهار بما شاهدوه داخل محطة المترو، في صورة تؤكد نجاح الدولة في دمج الفن والثقافة في الحياة اليومية للمواطنين، وتحويل رحلة المترو إلى تجربة إنسانية وثقافية متكاملة.

وقدمت فرقة “بنكمل بعض” عروضًا غنائية متميزة لاقت تصفيقًا وإشادة واسعة من الحضور، فيما نجحت عروض فرقة “كروكى” في جذب الأطفال وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، خاصة مع قرب محطة السيدة زينب من عدد من مستشفيات الأطفال، لتتحول المحطة إلى لوحة مصرية نابضة بالحياة تجمع بين الفن والتراث والدعم الإنساني.

وتأتي هذه الفعالية امتدادًا لسلسلة النجاحات التي شهدتها محطات المترو خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت عروض المزمار البلدي والفلكلور الصعيدي وعروض الأطفال وذوي القدرات الخاصة بمحطات جامعة القاهرة وجمال عبد الناصر، والتي حظيت بإشادة واسعة من جمهور الركاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام البيان، أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرارها في تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية داخل المحطات، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين، ويعكس رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري وتعزيز دور القوة الناعمة في المجتمع.