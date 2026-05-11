حطم الحائط وسرق الموبايلات.. مباحث طهطا تُسقط المتهم بسرقة محل هواتف خلال ساعات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في فك لغز واقعة سرقة محل هواتف محمولة بمدينة طهطا، بعدما تمكنت من تحديد وضبط المتهم خلال أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة، عقب كسر الحائط الخلفي للمحل والاستيلاء على عدد من الهواتف المحمولة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بشارع المحطة، يفيد باكتشافه وجود فتحة وكسر بالحائط الخلفي للمحل من ناحية شريط السكة الحديد، وسرقة عدد من الهواتف عقب حضوره لفتح المحل صباحًا.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العقيد محمد سيف رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم حازم علي وكيل الفرع، وقاده الرائد أحمد إسماعيل رئيس مباحث قسم طهطا، بمعاونة فريق من ضباط وحدة المباحث، لكشف ملابسات الواقعة وتتبع خط سير الجاني.

واعتمدت خطة البحث على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المحل، وتتبع تحركات المتهم، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هويته، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 33 عامًا ويقيم بدائرة مركز طهطا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم في مأمورية أمنية ناجحة، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بقيامه بكسر الحائط الخلفي للمحل والتسلل إلى الداخل والاستيلاء على الهواتف المحمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.