قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حطم الحائط وسرق الموبايلات.. مباحث طهطا تُسقط المتهم بسرقة محل هواتف خلال ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في فك لغز واقعة سرقة محل هواتف محمولة بمدينة طهطا، بعدما تمكنت من تحديد وضبط المتهم خلال أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة، عقب كسر الحائط الخلفي للمحل والاستيلاء على عدد من الهواتف المحمولة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بشارع المحطة، يفيد باكتشافه وجود فتحة وكسر بالحائط الخلفي للمحل من ناحية شريط السكة الحديد، وسرقة عدد من الهواتف عقب حضوره لفتح المحل صباحًا.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العقيد محمد سيف رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم حازم علي وكيل الفرع، وقاده الرائد أحمد إسماعيل رئيس مباحث قسم طهطا، بمعاونة فريق من ضباط وحدة المباحث، لكشف ملابسات الواقعة وتتبع خط سير الجاني.

واعتمدت خطة البحث على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المحل، وتتبع تحركات المتهم، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هويته، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 33 عامًا ويقيم بدائرة مركز طهطا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم في مأمورية أمنية ناجحة، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بقيامه بكسر الحائط الخلفي للمحل والتسلل إلى الداخل والاستيلاء على الهواتف المحمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سرقة هواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حطم الحائط وسرق الموبايلات.. مباحث طهطا تُسقط المتهم بسرقة محل هواتف خلال ساعات

إنقطاع المياه

انقطاع المياه 5 ساعات عن منقباد والوليدية بأسيوط

توزيع البوتاجاز

نائب محافظ المنيا يباشر أعمال لجنة حماية المستهلك ويعلن توزيع 4250 أسطوانة بوتاجاز

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد