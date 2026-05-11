التراث بين كارم محمود وفايزة احمد على مسرح الجمهورية

استمرارا لخطط صون التراث الغنائى تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى فى السابعة والنصف مساء الخميس 14 مايو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال كل من كارم محمود وفايزة أحمد منها حبيبى يا متغرب، ياما قلبى قالى لأ، بتسأل ليه عليا، بحبك يامصر، م الباب للشباك، أمانة عليك، سمرا ياسمرا وغيرها .. آداء أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، أحمد محسن، ريم حمدى، ولاء رميح، حنان الخولى، نهى حافظ .

يأتى الحفل فى إطار رؤية دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى إعادة إحياء كنوز الطرب وتقديمها للأجيال الجديدة فى صياغات فنية تحافظ على أصالتها وتبرز ما تحمله من قيم إبداعية وإنسانية خالدة تأكيدا لدور الموسيقى العربية فى تشكيل الوجدان والحفاظ على الهوية الثقافية .