أصل الحكاية

سيناريو مرعب يدفع أرسنال لخسارة الدوري الانجليزي.. كيف ذلك؟

الدوري الانجليزي
أحمد أيمن

رغم اقتراب فريق أرسنال من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الحسابات لم تُحسم بشكل نهائي بعد، إذ لا تزال هناك احتمالات قد تقلب موازين الصراع في الجولات الأخيرة وتمنح اللقب إلى مانشستر سيتي في سيناريو درامي جديد يشبه ما اعتادت عليه منافسات “البريميرليج”. 

الفريق اللندني بقيادة المدرب ميكل أرتيتا يملك أفضلية واضحة في سباق الصدارة، خاصة بعد انتصاره الصعب على وست هام بهدف قاتل منح جماهيره دفعة كبيرة نحو الحلم المنتظر منذ سنوات. 

ومع ذلك، فإن الضغوط المتزايدة واقتراب النهاية يجعلان أي تعثر بمثابة تهديد حقيقي لطموحات “الجانرز”. 

نتيجة مباراة أرسنال ووست هام

عاد آرسنال بالفوز 1-0 من أرض مستضيفه وست هام يونايتد، أمس الأحد، ضمن المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليقترب خطوة نحو لقب طال انتظاره بالنسبة لجماهيره.

سجل هدف آرسنال الوحيد، البلجيكي لياندرو تروسار من متابعة داخل منطقة الجزاء 83 مستغلاً تمريرة أوديجارد.

بهذا الفوز الصعب، صار رصيد المدفعجية 79 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي مقابل تجمد رصيد وست هام عند النقطة 36.

سيناريو خسارة أرسنال الدوري

يتمثل الخطر الأكبر بالنسبة لأرسنال في فقدان نقاط خلال آخر جولتين، سواء عبر تعادل غير متوقع أو خسارة مفاجئة أمام فرق تبدو أقل قوة على الورق. 

ويخشى جمهور النادي من تكرار سيناريوهات سابقة انهار فيها الفريق خلال الأمتار الأخيرة، بعدما كان قريبا للغاية من حصد اللقب. 

في المقابل، يواصل مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا الضغط بقوة، مستفيدا من خبرته الطويلة في حسم البطولات خلال المراحل الحاسمة. 

وإذا نجح الفريق السماوي في تحقيق الفوز بمبارياته المتبقية، فإنه سيضع أرسنال تحت ضغط هائل، خاصة أن فارق الأهداف يصب حاليا في مصلحة السيتي، ما قد يمنحه أفضلية إضافية إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط. 

كما أن العامل النفسي يلعب دورا مهما في هذا الصراع، إذ ما زالت ذكريات الموسم قبل الماضي حاضرة في أذهان جماهير أرسنال، عندما فقد الفريق الصدارة في الأسابيع الأخيرة لصالح مانشستر سيتي بعد سلسلة نتائج مخيبة. 

ويخشى كثيرون من تكرار المشهد ذاته، خصوصا مع ارتفاع الضغوط الإعلامية والجماهيرية على اللاعبين. 

ورغم كل تلك المخاوف، يبقى أرسنال الأقرب منطقيا للتتويج، لكنه يدرك أن الدوري الإنجليزي لا يعترف بالحسابات المسبقة، وأن الحسم الحقيقي لا يأتي إلا مع صافرة النهاية الأخيرة للموسم، في بطولة اعتادت تقديم أكثر النهايات إثارة وتشويقا في عالم كرة القدم. 

ازالة تعدي
محافظ الشرقية
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بيطري الشرقية
