تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية

تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة النظر في آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، ومنها أنظمة الـ IG والـ American Diploma والـ IB.

وأكدت النائبة، في طلبها، دعمها الكامل لتوجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الطلاب، مشيرة في الوقت ذاته إلى حالة القلق الواسعة التي انتابت الأسر المصرية عقب صدور القرار الأخير.

تطبيق معايير تقييم الثانوية العامة

وأوضحت أن تطبيق معايير تقييم الثانوية العامة على طلاب يدرسون مناهجهم العلمية بالكامل بلغات أجنبية؛ قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر على فرص تفوقهم الأكاديمي المعتادة، مطالبة بضرورة مراعاة الطبيعة المختلفة لأنظمة التعليم الدولية.

وشددت على أن الهدف من تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، المتمثل في “بناء الوعي الوطني والانتماء”، يمكن تحقيقه من خلال اعتبار المادتين “مواد نجاح ورسوب” دون إضافتهما إلى المجموع الكلي، بما يضمن التحصيل المعرفي، ويحافظ في الوقت نفسه على فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات.

وحذّرت النائبة من أن التطبيق المفاجئ للقرار قد يضر بالاستقرار النفسي والتعليمي للطلاب المقيدين حاليًا، خاصة ممن أتموا استعداداتهم وفق نظم تقييم دولية معتمدة، مطالبة بمراعاة المراكز القانونية المكتسبة لهم.

وتساءلت عضو مجلس النواب عن أسباب عدم الاكتفاء باعتبار المادتين خارج المجموع، كما طالبت بالكشف عن خطة الوزارة لإعداد مناهج تتناسب مع طبيعة طلاب الشهادات الدولية، وآليات التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تضرر المجموع الاعتباري للطلاب عند القبول الجامعي.