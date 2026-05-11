ترامب: القادة المتشددون في إيران سيرضخون.. وسأتعامل معهم حتى توقيع اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القادة المتشددون في إيران سيرضخون، وسأتعامل معهم؛ حتى يتم التوصل إلى اتفاق.. حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاستيلاء على المواد النووية الإيرانية؛ بعدما جاء الرد الإيراني برفض مقترحاته لوقف الحرب وتوقيع اتفاق بذلك.

وحذر من أن الولايات المتحدة تراقب منشآت إيران من الفضاء، مؤكدا أن السيطرة على اليورانيوم المخصب لا تزال على رأس أولوياته في التعامل مع إيران.

وقال ترامب: سنحصل على اليورانيوم الإيراني في وقت ما.. نحن نراقبها.. كما تعلمون، أنشأت قوة الفضاء الأمريكية في ولايتي الأولى، وهم يراقبون الوضع.