عمان تدخل سباق التصنيع الأخضر.. مشروع ضخم لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات بالشراكة مع كوريا

أعلنت عمان عن توقيع اتفاقية استثمار جديدة مع شركة ELB&T الكورية المتخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار.

ووقعت الاتفاقية الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في خطوة تستهدف تعزيز الصناعات الخضراء وتوسيع قاعدة التصنيع المتقدم في السلطنة، ضمن خطط التحول نحو الاقتصاد المستدام.

ومن المقرر أن يقام المشروع خلال مرحلته الأولى على مساحة تقارب 467 ألف متر مربع داخل Special Economic Zone at Duqm، مع وجود خطط للتوسع في المرحلة الثانية عبر إضافة مساحة جديدة تصل إلى 429 ألف متر مربع.

ويعد المشروع أحد أكبر التحركات الصناعية الجديدة في قطاع المركبات الكهربائية داخل السلطنة، حيث يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية تشمل إنتاج البطاريات والمكونات الرئيسية، بما يفتح الباب أمام جذب صناعات مغذية واستثمارات تكميلية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة العمانية لتوطين الصناعات الحديثة واستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن السلطنة بدأت بالفعل خطوات متسارعة لبناء قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال.

وأوضح أن المشروع يمثل ثاني مشروع رئيسي لصناعة السيارات في عمان بعد مصنع "كروة" الذي بدأ الإنتاج منذ عدة سنوات، كما يأتي بالتزامن مع توقيع اتفاقية أخرى مطلع مايو الجاري لإنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات في مدينة خزائن الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة صينية.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الخضراء، خاصة مع التوسع في مشروعات السيارات الكهربائية داخل الدقم وصلالة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عمان 2040" وخطط الوصول إلى الحياد الكربوني والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وتتخصص الشركة الكورية في تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية، تشمل السيارات الذكية، والحافلات، والشاحنات، والدراجات الكهربائية، إلى جانب أنظمة نقل الحركة والمكونات الخاصة بالمركبات الكهربائية.

وسيركز المشروع في بدايته على تلبية احتياجات السوق العمانية، قبل التوسع تدريجيا إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف يونج كيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ELB&T"، أن الشركة تدرس أيضا تطوير محركات كهربائية للقوارب السريعة وقوارب الصيد بالتعاون مع جهات عمانية، ضمن خطط تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري.

وأضاف أن الشركة تبحث إنشاء مشروع مشترك لتطوير قوارب صيد كهربائية مخصصة للتصدير إلى أسواق اسيوية وعالمية، من بينها إندونيسيا والهند وكوريا الجنوبية.