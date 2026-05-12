خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

أعلنت مرسيدس عن استدعاء أكثر من 144 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف خلل برمجي قد يؤدي إلى توقف شاشة العدادات الرقمية أثناء القيادة، وفق ما أعلنته الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وبحسب الجهات التنظيمية الأمريكية، فإن المشكلة ترتبط بوحدة التحكم الخاصة بنظام المعلومات والترفيه داخل السيارة، حيث يمكن أن يتعرض النظام لإعادة تشغيل مفاجئة أثناء السير، ما يؤدي إلى اختفاء شاشة العدادات الرقمية بشكل مؤقت.

وأوضحت الهيئة أن هذا الخلل قد يحجب عن السائق معلومات أساسية ومهمة أثناء القيادة، مثل السرعة، والتنبيهات التحذيرية، ومؤشرات السلامة، وبيانات القيادة الحيوية، وهو ما قد يزيد من مخاطر الحوادث أو تشتيت الانتباه على الطريق.

ويشمل الاستدعاء عدد من طرازات 2024 و2025 و2026، من بينها: AMG GT، والفئة C، والفئة E، وSL، وCLE، وGLC .

ووفق التقارير، ظهرت المشكلة بعد تحديث برمجي تم إطلاقه في أغسطس 2025 بهدف تحسين استقرار الأنظمة الإلكترونية داخل السيارات، إلا أن التحديث تسبب في زيادة عمليات إعادة تشغيل نظام المعلومات والترفيه بصورة غير متوقعة.

وأكدت السلطات الأمريكية أن الشركة قررت التعامل مع الأزمة عبر استدعاء رسمي بالتنسيق مع الجهات التنظيمية، على أن يتم إصلاح الخلل من خلال تحديث مجاني للبرمجيات لدى الوكلاء المعتمدين.

كما تعتزم مرسيدس بدء إرسال الإشعارات الرسمية إلى مالكي السيارات المتضررة اعتبارا من 26 يونيو المقبل، تمهيدا لإجراء التحديثات المطلوبة وضمان عدم تكرار المشكلة أثناء القيادة.

