برلماني لوزير التعليم: مواجهة الغش أولوية لحماية تكافؤ الفرص

طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة التربية والتعليم، بضرورة التصدي لظاهرة الغش، خاصة في بعض اللجان بمحافظات الصعيد والدلتا المعروفة بارتفاع نسب الغش بها، مشيرًا إلى أن وجود مجاميع تتجاوز 90%؛ يؤثر بشكل مباشر على تكافؤ الفرص، ويتسبب في رسوب طلاب مستحقين في الالتحاق بكليات القمة، وهو أمر يحتاج إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمواجهة الظاهرة.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أثناء مناقشة طلبي مناقشة حول سياسة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الجماعي، والتوسع في المدارس اليابانية.

ضرورة التوسع فيها وتذليل العقبات



وأكد النائب عماد خليل، أهمية الاهتمام بملف مدارس الراهبات، التي تقدم خدمة تعليمية غير هادفة للربح، مشددًا على ضرورة التوسع فيها، وتذليل العقبات التي تواجهها، إلى جانب الاهتمام بالمعلم من الناحية الثقافية والتربوية والمادية.



وقال إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم، وهو ما انعكس في تخصيص أكثر من 442 مليار جنيه لقطاع التعليم بالموازنة الجديدة، بزيادة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الحالي.



وأشاد النائب عماد خليل، بالجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم، سواء على المستوى الرأسي أو الأفقي في مختلف ملفات الوزارة، موضحًا أنه للمرة الأولى تم تطوير 94 منهجًا دراسيًا قبل بداية العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى أن الملكية الفكرية للمناهج المصرية أصبحت مملوكة للوزارة بعيدًا عن الشركات الخاصة.



وأضاف أن التعاون مع الجانب الياباني لم يقتصر فقط على إنشاء 79 مدرسة يابانية، وإنما امتد إلى تطوير المناهج بالتعاون مع الجانب الياباني، وهو ما ظهر لأول مرة في منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، فضلًا عن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة «كيريو»، واعتماد الشهادة من جامعة هيروشيما، بما يتيح فرص عمل للطلاب عبر الإنترنت في شركات دولية.



وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم نجحت كذلك في القضاء على الكثافات الطلابية المرتفعة، موضحًا أن كثافة الفصول في جميع مدارس الجمهورية لا تتجاوز 50 طالبًا داخل الفصل، بعد استحداث 84 ألف فصل جديد خلال العام الماضي من خلال استغلال الفراغات داخل المدارس.



وأوضح أن الوزارة تمكنت أيضًا من مواجهة عجز المعلمين في المواد الأساسية عبر حلول فنية وإعادة توزيع الأنصبة على المعلمين، والاستعانة بمعلمي الحصة والمعلمين على المعاش، إلى جانب استمرار تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، مطالبًا بمزيد من الاهتمام بالمعلم تربويًا وثقافيًا وماديًا.



وأكد النائب عماد خليل أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال العام الدراسي الماضي لضمان التزام الطلاب بالحضور في المدارس، وهو ما ساهم في وصول نسبة الحضور خلال العام الحالي إلى 87% على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أهمية تدريس الثقافة المالية للطلاب، بما يشمل ريادة الأعمال والشركات الناشئة والبورصة وآليات التداول، مؤكدًا أن تدريس هذه المفاهيم لطلاب الصف الثاني الثانوي يسهم في تغيير طريقة تفكير الطلاب ويساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا في المستقبل.