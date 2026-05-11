منى عمر: قمة فرنسا - أفريقيا تركز على القارة الأفريقية.. وتوجه فرنسي لتعزيز الاستثمارات

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، أن قارة أفريقيا تضم 54 دولة، مشيرة إلى أن هذه الدول ترتبط بشراكات متعددة مع الدول الأوروبية في إطار التعاون الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي.

وقالت منى عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان القضايا المطروحة خلال قمة فرنسا–أفريقيا ستركز على الملفات التي تهم دول غرب أفريقيا، لافتة إلى وجود توجه فرنسي نحو تعزيز الاستثمارات داخل القارة الأفريقية.

علاقات اقتصادية واستثمارات

وأوضحت أن فرنسا لا تزال حاضرة بقوة في أفريقيا، حيث تمتلك إرثًا ثقافيًا وعلاقات اقتصادية واستثمارات ممتدة في عدد من الدول الأفريقية.