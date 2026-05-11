قفزة جديدة في سعر الدينار الكويتي.. أعلى سعر للدينار في البنوك اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي حالة من الارتفاع الملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 مايو 2026، ليؤكد مكانته كأعلى العملات العربية والأجنبية سعراً أمام الجنيه المصري على الإطلاق.

وسجل الدينار الكويتي اليوم مستويات قياسية جديدة مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث كسر حاجز 172 جنيهاً في أغلب البنوك المصرية.



ووفقاً لآخر تحديث اليوم في البنوك فقد جاء سعر الدينار الكويتي اليوم كالتالي:

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 172.338 جنيه للشراء و172.665 جنيه للبيع.



وفي بنك QNB الأهلي بلغ سعر الشراء 172.282 جنيه وبلغ سعر البيع 172.665 جنيه.



أما في البنك المركزي المصري فقد سجل سعر الشراء 172.226 جنيه مقابل 172.740 جنيه للبيع.



وفي بنك قناة السويس وصل سعر الشراء إلى 170.607 جنيه وسجل سعر البيع 172.609 جنيه.



وسجل بنك كريدي أجريكول سعر 170.600 جنيه للشراء و172.580 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الشراء 168.864 جنيه بينما سجل سعر البيع 172.665 جنيه.



أما في بنك مصر فقد سجل سعر الشراء 167.657 جنيه مقابل 172.440 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء 167.364 جنيه وبلغ سعر البيع 172.665 جنيه.



وبالنسبة لبنك الكويت الوطني NBK فقد سجل سعر الشراء 167.201 جنيه.



أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم

بالنسبة لأعلى سعر تم تسجيله لشراء الدينار الكويتي اليوم فقد كان في المصرف العربي الدولي بسعر 172.338 جنيه.



بينما كان أعلى سعر تم تسجيله لبيع الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري بسعر 172.740 جنيه.