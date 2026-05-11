القومي للبحوث الجنائية : القات مخدر يدمر القلب ويسبب الإصابة بسرطان الفم

أكدت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن تعاطي نبات "القات" يُعد عادة اجتماعية في بعض الدول، حيث يتم التعامل معه باعتباره منشطًا للذاكرة، موضحة أن تأثيره على الجهاز العصبي يشبه تأثير مخدر "الشابو".

وحذّرت إيناس الجعفراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، من خطورة القات على الصحة العامة، مؤكدة أن كون مصدره طبيعيًا لا يعني أنه آمن، إذ يؤدي إلى تدمير القلب ورفع ضغط الدم وزيادة معدلات ضربات القلب، وقد يتسبب في الإصابة بسكتات قلبية، فضلًا عن تأثيره السلبي على الجهاز الهضمي والكبد والكلى.

وشددت إيناس الجعفراوى على أن الإفراط في تعاطيه قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم وسرطان الأمعاء، إضافة إلى فقدان الشهية والتسبب في مضاعفات صحية خطيرة أخرى.