واشنطن غير راضية عن الردود الإيرانية في ملف المفاوضات

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هشاشة وقف إطلاق النار مع إيران تعكس حالة متزايدة من عدم الرضا داخل واشنطن تجاه الردود الإيرانية المتعلقة بالمفاوضات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب انتقد تأخر طهران في تقديم ردها، معتبراً أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً كان يمكن اختصاره في دقائق، كما اتهم الإيرانيين بالتراجع عن بعض التعهدات، مستشهداً بملف تسليم "الغبار النووي" الذي قال إن إيران وافقت عليه ثم تراجعت لاحقاً.

وأشار جبر إلى أن حالة الجمود الحالية في المفاوضات تبقي أسباب التصعيد قائمة، رغم استمرار وقف إطلاق النار بصورة هشة.

وذكر أن القوات الأمريكية لا تزال منتشرة بكامل تجهيزاتها في منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار الضغوط على الموانئ الإيرانية وفرض قيود على السفن المرتبطة بها، إلى جانب احتمال عودة مشروع "الحرية" أو استئناف الضربات العسكرية في أي وقت.

وتابع، أن الرئيس الأمريكي يستعد لعقد اجتماع موسع مع فريق الأمن القومي لمناقشة الملف الإيراني، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزير الحرب ورئيس الأركان ووزير الخارجية، إضافة إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

