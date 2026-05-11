الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بتكلّمي مين على التليفون .. القصة الكاملة لقتل جزار زوجته في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساء حيث فوجئ أهالى عزبة بدران بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بوقوع جريمة قتل مأساوية بعدما أقدم جزار على إنهاء حياة زوجته خنقاً بالأيدي داخل منزل الزوجية، إثر شكه في سلوكها، عقب سماعة مكالمة هاتفية أثارت شكوكه.


المتهم لم يتوان لحظة واحد وأنهى حياة زوجته تاركاً وراءه طفلين يعيشان صدمة فقدان والدتهما، وهما "يوسف" 12 سنة، و"فارس" 8 سنوات.

تحريات الواقعة 

وكشفت التحريات أن المجني عليها بدأت العمل منذ نحو 6 أشهر، إلا أن الخلافات بينهما استمرت لاتهامه لها بعدم مساعدته مالياً بالشكل الذي كان يتوقعه.


وفي يوم الواقعة، كانت الزوجة تقوم بزيارة والدتها، وطلبت من زوجها عبر الهاتف العودة إلى منزل الزوجية وتركت أطفالها لدى جدتهم، كما رفضت المبيت بمنزل أسرتها، وعقب عودتها للمنزل حاول الزوج الإتصال بها عدة مرات لكنها لم تستجب، ما أثار قلقه ودفعة لمغادرة عمله والتوجه سريعاً إلى المنزل للإطمئنان عليها.

اللقاء الأخير

كمل تبين أنه فور وصول الزوج إلى الشقة، وقبل أن يطرق الباب، سمع زوجته تتحدث هاتفياً مع أحد الأشخاص بكلمات أثارت شكوكه، فدخل في حالة من الغضب الشديد، وبدأ في طرق الباب بعنف، وما إن فتحت له الزوجة الباب حتى نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء عليها، قبل أن يقوم بخنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثة هامدة على الأرض.

بلاغا بالواقعة 

البداية كانت عندما تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ للقسم من الأهالي بعزبة بدران بمصرع سيدة داخل منزلها.


وعلى الفور، أنتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تُدعى "نسمة د.ع"، تعمل عاملة ومقيمة بعزبة بدران، وبها آثار خنق وكدمة بالوجه، بينما كانت ترتدي كامل ملابسها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.
وبإجراء التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "محمد س.ع" 33 سنة، ويعمل جزار، حيث تبين أن الخلافات بينهما بدأت منذ فترة بسبب ضيق الحال والأزمات المادية المتكررة، وحينها طالبت الزوجة من زوجها السماح لها بالعمل لمساعدته في نفقات المعيشة ورعاية طفليهما.


وبعد إرتكاب الجريمة، توجه المتهم إلى أحد جيرانه وأبلغه بأنه قتل زوجته، طالباً منه إبلاغ الأجهزة الأمنية عنه.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة.


وتم تحرير المحضر اللإزم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، كما صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

