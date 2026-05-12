استثمارات أوروبا في السيارات الكهربائية تقترب من 200 مليار يورو

تعهدت دول المنطقة ‌الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمارات تقارب 200 مليار يورو (235 ‌مليار دولار) لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها.

ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات، و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية، وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة مع نشر أكثر من مليون نقط شحن عامة.

وقالت مجموعة (نيو أوتوموتيف) للأبحاث ‌اليوم، إن أوروبا تنتج حاليا بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن ‌أن ‌تلبي ‌الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل.

وتؤكد هذه الاستثمارات ‌حجم الجهود التي تبذلها المنطقة لتقليل اعتمادها على الصين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من العام إن الصين أنتجت أكثر من 80 بالمئة من كل البطاريات المصنعة في 2025، بما يشمل ‌تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية.