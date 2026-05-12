ترامب: أمور عظيمة ستتحقق لبكين وواشنطن خلال رحلتي إلى الصين

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك أمور عظيمة ستتحقق لكل من بكين و واشنطن خلال زيارته إلى الصين، وذلك بحسب منشور له على منصة تروث سوشيال.

ومن جهتها، أكدت بكين، اليوم الاثنين، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، في الفترة من 13 إلى 15 مايو، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤوناً تجارية.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إنه "بناء على دعوة من الرئيس شي جينبينج، يقوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو".

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج قضايا إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية، في الوقت الذي يدرسان فيه تمديد اتفاقية المعادن الحيوية، وذلك خلال زيارة ترامب للصين التي تستغرق يومين هذا الأسبوع.

وسيعقد الزعيمان أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من ستة أشهر، في محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة بسبب التجارة، والحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وغيرها من نقاط الخلاف.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين يوم الأربعاء، قبل المحادثات المقرر إجراؤها يومي الخميس والجمعة. وستكون هذه أول زيارة له إلى الصين منذ عام 2017.