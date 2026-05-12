أهمها العصائر.. مشروبات مهمة تساعد الطلاب خلال أيام الامتحانات

يحتاج الطلاب خلال فترة الامتحانات إلى الاهتمام بالتغذية والمشروبات التي تساعد على التركيز وتقليل التوتر وتحسين النشاط الذهني، خاصة مع ساعات المذاكرة الطويلة وقلة النوم أحيانا.

الحليب

يعد الحليب من أفضل المشروبات التي تمد الجسم بالكالسيوم والبروتين، كما يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز، ويمكن تناوله دافئا قبل النوم للحصول على قسط جيد من الراحة.

العصائر الطبيعية

تمنح العصائر الطازجة مثل البرتقال والفراولة الجسم الفيتامينات والطاقة، خاصة لاحتوائها على فيتامين C الذي يساعد على تنشيط الجسم وتقوية المناعة.

النعناع

يساعد النعناع على تحسين التركيز وتقليل الشعور بالتوتر والإجهاد، كما يمنح الجسم شعورا بالانتعاش خلال فترات المذاكرة.

اليانسون

يساهم اليانسون في تهدئة الأعصاب وتحسين النوم، ما يساعد الطلاب على الاسترخاء قبل الامتحانات.

الكاكاو

يحتوي الكاكاو على عناصر تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتنشيط الذهن، كما يمنح الجسم طاقة تساعد على التركيز.

الماء

يبقى الماء العنصر الأهم خلال أيام الامتحانات، لأن الجفاف قد يؤدي إلى الصداع وضعف التركيز، لذلك ينصح بشرب كميات كافية على مدار اليوم.

وينصح الخبراء بالابتعاد عن الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين ومشروبات الطاقة، لأنها قد تسبب التوتر والأرق وتؤثر على جودة النوم.