تصحبك السلامة.. محمود سعد يودع عبدالرحمن أبو زهرة برسالة مؤثرة

نعى الإعلامي محمود سعد، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب محمود سعد عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “الفنان الغالي الكبير استاذ لأجيال من فنانينا وقدوة وعطاء بلا حدود تصحبك السلامة”.

وتابع: “فقد عشت بيننا لا تقدم الاما هو خير وماهو مفيد للناس بكل محبة وتفاني وإخلاص”.

واختتم: “خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة..ولكل محبيه في الوطن العربي”.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء .. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».