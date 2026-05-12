ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة

تشهد مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 ذروة الموجة الحارة التي تضرب أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات رسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع نشاط للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة.



وأكدت الهيئة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من المناطق الصحراوية، ما يؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، بينما تميل الأجواء للاعتدال نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خصوصًا بالمناطق الساحلية.

طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم سيكون معتدلًا خلال الساعات الأولى من الصباح، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، في حين يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.



أما خلال ساعات الليل، فتتحسن الأجواء نسبيًا لتصبح معتدلة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الشعور بارتفاع درجات الحرارة في بعض المحافظات الجنوبية.

تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



وأشارت إلى أن الشبورة قد تتسبب في انخفاض مؤقت للرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، خصوصًا خلال ساعات الصباح الباكر.

نشاط للرياح واحتمال إثارة الرمال والأتربة

كما تشهد عدة مناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وتشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



ومن المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة.

فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على فترات متقطعة، دون أن يؤثر ذلك على حالة الطقس العامة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر ونصف ومترين، واتجاه رياح شمالية غربية، وهي أجواء مناسبة نسبيًا لحركة الملاحة البحرية.

وفي البحر الأحمر، تكون الحالة معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، مع نشاط معتدل للرياح الشمالية الغربية.

المحافظات الأعلى حرارة اليوم

سجلت محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث جاءت مدن الأقصر وأسوان وأبو سمبل في مقدمة المناطق الأكثر سخونة بدرجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية، تليها محافظات قنا وسوهاج والمنيا والوادي الجديد بدرجات حرارة تلامس 41 درجة.



كما تسجل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 39 و40 درجة مئوية، بينما تشهد محافظات الوجه البحري درجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة.



وعلى الجانب الآخر، تستمر السواحل الشمالية في تسجيل درجات حرارة أقل نسبيًا، حيث تسجل الإسكندرية 28 درجة، والعلمين 25 درجة، ومرسى مطروح 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في أبرز المحافظات

القاهرة: العظمى 39 – الصغرى 19

العاصمة الإدارية: 39 – 17

6 أكتوبر: 40 – 17

الإسكندرية: 28 – 17

مطروح: 24 – 15

شرم الشيخ: 37 – 25

الغردقة: 36 – 23

المنيا: 41 – 21

سوهاج: 41 – 22

الأقصر: 42 – 25

أسوان: 42 – 25

أبو سمبل: 42 – 25

نصائح مهمة لمواجهة الموجة الحارة

وينصح خبراء الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة للحفاظ على ترطيب الجسم.



كما يُفضل ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتجنب المجهود البدني الشاق في الأماكن المكشوفة، مع متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.