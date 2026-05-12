قدمت الشيف إيمان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل دجاج مشوى على الطريقة التركية مع تتبيلة سرية.

دجاج مشوي على الطريقة التركية مع تتبيلة سرية

1 دجاجة كاملة (مقطعة 4 أو 8 قطع حسب الرغبة)

4 ملاعق كبيرة زبادي (لبن رائب)

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

رشة فلفل أحمر حار (اختياري)

عصير نصف ليمونة

الطريقة خطوة بخطوة:

في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع معجون الطماطم وزيت الزيتون وعصير الليمون.

أضيفي الثوم والبابريكا والكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح واخلطي جيداً.

غطي قطع الدجاج بالخليط جيداً، وتبليها من كل الجهات.

غطي الوعاء واتركي الدجاج منقوعاً في التتبيلة مدة لا تقل عن 3 ساعات (ويفضل ليلة كاملة في الثلاجة).

سخني الفحم أو الشواية الكهربائية.

اشوي الدجاج على نار متوسطة مع التقليب حتى ينضج ويأخذ لوناً مشوياً ذهبياً رائعاً.

قدميه ساخناً مع الأرز أو الخبز والسلطات التركية مثل السلطة الحارة أو سلطة الزبادي بالخيار.