قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: عدد كبير من الدول بات ينفق على خدمة الدين أكثر من الصحة والتعليم
وزير الصحة: ما يميز التمريض المصري الجمع بين العلم والمهارة والإنسانية
صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة أفريقيا - فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية
برشلونة يؤمّن مشروعه بعد التتويج.. تجديد عقد هانز فليك حتى 2028
الرئيس السيسي: مصر تقدم حوافز جاذبة للاسـتثمار بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية
الرئيس السيسي: يجب تبني رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية
مورينيو يطرق أبواب البرنابيو من جديد.. مشروع إنقاذ أم مغامرة أخيرة في ريال مدريد؟
مهيب يفجر مفاجأة: استمرار إمام عاشور مرتبط بمساواته بـ زيزو
الغيرة والحسد دفعها للإجرام.. الإعدام شنقا لموظفة في حضانة أنهت حياة ابنة جارتها بالفيوم
حمزة عبد الكريم.. ورقة برشلونة الرابحة في معركة الريمونتادا الحاسمة
الرئيس السيسي: مصر تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي
بسبب قضية مواريث .. الشيوخ يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد لطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
رنا عصمت

اللبن الرائب والحليب رائعان لصحة الأمعاء، ولكن أيهما أفضل؟ في حين أن اللبن الرائب غني بالبروبيوتيك والمواد المغذية، إلا أن الحليب أخف وزنا وأسهل في الهضم. 


 

 

 

فوائد اللبن الرايب..

 

1- أن تناول اللبن يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش).

2- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الأنتفاخ وتعمل على تطهير المعدة من الفضلات وتخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ويفضل تناوله في الليل أو قبل النوم .

3- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات وأفضله لذلك ما كان غني بالكالسيوم الذي يساعد على تحفيز الجسم لحرق الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه في حين أن الغذاء قليل الكالسيوم يزيد من أنتاج أنزيمات منتجه للدهون .

4-يعد من الأطعمة سهلة الهضم فهو أسهل من الحليب .

5- يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو أنسب طعام للمسنين ..

6- ذو فائدة علاجية وغذائية ووقائية بإذن الله لأنه يزيد المناعة وقدرة التحمل ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي والدورة الدموية...

7- يؤخر أعراض الشيخوخة وترطيب البشرة ونضارتها وجمال العينين لمن داوم على أكله ..

8- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ .

9- يساهم في التجديد الدائم والحيوية الثابتة وجمال المظهر وسلامة الأجهزة من الأمراض .

10- يقوي المعدة ويقطع الإسهال ويخصب البدن ويسكن الحرارة ..

11- يتلف العصيات القولونية في المعدة والأمعاء .

12- مفيد في حالات إلتهاب الكبد والكلى وضعفهما وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات ..

13- يدر البول ويكافح الحصى في المثانة والكلى ويذيب الرمال ...

14- مفيد لحالات تصلب الشرايين والوهن.

15- يهدئ الأعصاب.

المصدر هيلثى لاين

فوائد اللبن الرائب اللبن الرائب لبن رائب فوائد الرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

حفيدة عبدالرحمن ابو زهرة

أدعوا لعائلتنا .. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تنعيه برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

هل تجب الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟.. الإفتاء تجيب

هل تجب الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟.. الإفتاء تجيب

هل تشترط الطهارة للطواف؟.. الإفتاء تجيب

هل تشترط الطهارة للطواف؟.. الإفتاء تجيب

حكم أداء مناسك الحج وفق البرامج المقدمة من الهيئات والشركات.. الإفتاء توضح

حكم أداء مناسك الحج وفق البرامج المقدمة من الهيئات والشركات.. الإفتاء توضح

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيلم القبلة الكهربائية.. الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان كان

استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد