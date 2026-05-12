ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

اللبن الرائب والحليب رائعان لصحة الأمعاء، ولكن أيهما أفضل؟ في حين أن اللبن الرائب غني بالبروبيوتيك والمواد المغذية، إلا أن الحليب أخف وزنا وأسهل في الهضم.





فوائد اللبن الرايب..

1- أن تناول اللبن يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش).

2- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الأنتفاخ وتعمل على تطهير المعدة من الفضلات وتخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ويفضل تناوله في الليل أو قبل النوم .

3- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات وأفضله لذلك ما كان غني بالكالسيوم الذي يساعد على تحفيز الجسم لحرق الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه في حين أن الغذاء قليل الكالسيوم يزيد من أنتاج أنزيمات منتجه للدهون .

4-يعد من الأطعمة سهلة الهضم فهو أسهل من الحليب .

5- يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو أنسب طعام للمسنين ..

6- ذو فائدة علاجية وغذائية ووقائية بإذن الله لأنه يزيد المناعة وقدرة التحمل ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي والدورة الدموية...

7- يؤخر أعراض الشيخوخة وترطيب البشرة ونضارتها وجمال العينين لمن داوم على أكله ..

8- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ .

9- يساهم في التجديد الدائم والحيوية الثابتة وجمال المظهر وسلامة الأجهزة من الأمراض .

10- يقوي المعدة ويقطع الإسهال ويخصب البدن ويسكن الحرارة ..

11- يتلف العصيات القولونية في المعدة والأمعاء .

12- مفيد في حالات إلتهاب الكبد والكلى وضعفهما وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات ..

13- يدر البول ويكافح الحصى في المثانة والكلى ويذيب الرمال ...

14- مفيد لحالات تصلب الشرايين والوهن.

15- يهدئ الأعصاب.

المصدر هيلثى لاين