الرئيس السيسي يؤكد لجوتيريش دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات عليها
وزير الري يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

​كتب محمد عبد المنعم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومدغشقر في مختلف المجالات ذات الأولوية، حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمدغشقر في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتنمية البشرية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس مدغشقر أعرب عن تقديره العميق لمسار العلاقات القائمة مع مصر، مثمنًا التعاون المثمر الممتد بين البلدين، ومؤكدًا حرص بلاده على تكثيف التنسيق مع مصر في مختلف المجالات بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق الأهداف التنموية المشتركة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم السلم والأمن والاستقرار والتنمية، وذلك في إطار تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، باعتبارهما يمثلان الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة.

