منتخب مصر للباراسيكل يحصد 14 ميدالية أفريقية متفوقاً على الجزائر

حقق منتخب مصر للدراجات الباراسيكل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما تألق أبطال الفراعنة في منافسات بطولة أفريقيا للمضمار، التي استضافتها دولة نيجيريا على مدار اليومين الماضيين.

ونجح المنتخب الوطني في حصد 14 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الباراسيكل داخل مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقدم لاعبو منتخب مصر مستويات فنية مميزة طوال منافسات البطولة، ودخلوا في منافسة شرسة مع منتخب نيجيريا البلد المنظم بينما تفوق منتخبنا الوطني على منتخب الجزائر بعدد كبير من الميداليات.

وأكد المنتخب المصري حضوره القوي كأحد أبرز المنتخبات الأفريقية في اللعبة.

جاءت النتائج المميزة بعد فترة إعداد قوية خاضها المنتخب قبل السفر إلى نيجيريا، حيث حرص الجهاز الفني على تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة من أجل تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر.

وضمت بعثة منتخب مصر للباراسيكل الدكتور محمود طارق مديرًا فنيًا، والكابتن شريف عبدالحليم هاشم مساعدًا للمدير الفني، إلى جانب اللاعبين: إسلام حمدي أبوزيد، ووليد عبدالنبي عامر، وأمير عطا أمير، وجنى خليفة.

ويشرف على المنتخب ندى الناصر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات.

وأكد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن ما حققه منتخب الباراسيكل في البطولة الأفريقية يُعد ثمرة العمل الجاد والتخطيط العلمي الذي ينفذه مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الاتحاد يسعى بقوة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة الدراجات الأفريقية والدولية.

وقال رئيس الاتحاد المصري للدراجات: إن “أبطال منتخب الباراسيكل قدموا بطولة استثنائية ورفعوا اسم مصر عاليًا، والمنافسة القوية مع الجزائر حتى اللحظات الأخيرة تؤكد حجم التطور الذي وصل إليه منتخبنا الوطني، ونحن فخورون بما حققه اللاعبون والجهاز الفني والإداري.”

وأضاف قائلا :"مجلس إدارة الاتحاد يعمل وفق خطة طويلة الأجل لتطوير جميع المنتخبات الوطنية، وبدأنا بالفعل في جني ثمار هذا التخطيط من خلال النتائج المميزة التي تحققها المنتخبات المصرية في البطولات القارية والدولية."

وحرص أيمن علي حسن على التواصل مع أفراد البعثة عقب التتويج للاطمئنان عليهم وتهنئتهم بالإنجاز الكبير، مطالبًا اللاعبين بمواصلة العمل والاجتهاد خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية.