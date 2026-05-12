الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سقوط تاجر الشابو في قبضة العدالة.. المؤبد عقوبة عامل حول طهطا لوكر للسموم

سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا رادعًا بالسجن المؤبد وتغريم عامل مبلغ 100 ألف جنيه، عقب إدانته بقضية اتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

القضية كشفت تفاصيل نشاط إجرامي خطير مارسه المتهم، الذي اتخذ من إحدى مناطق مركز طهطا ساحة لترويج المواد المخدرة، مستهدفًا تحقيق مكاسب غير مشروعة من تجارة السموم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2024، عندما وردت معلومات إلى ضباط المباحث حول نشاط المتهم “ع. ا” في الاتجار بالمواد المخدرة، لتبدأ بعدها التحريات المكثفة التي أكدت صحة المعلومات وكشفت عن تحركاته المشبوهة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية مأمورية لضبط المتهم، حيث نجحت القوات في القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كانت معدة للبيع والترويج بين المتعاطين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، قبل إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات عقب ثبوت الأدلة ضده.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة تفاصيل القضية والأحراز والتقارير الفنية، لتنتهي بإصدار حكمها بالسجن المؤبد وتغريم المتهم 100 ألف جنيه، في إطار جهود الدولة المستمرة لمحاصرة تجارة المخدرات وتجفيف منابعها داخل محافظة سوهاج.

