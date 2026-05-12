رويترز عن مسئول بالبنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار

أفادت وكالة رويترز عن مسئول بالبنتاجون، بأن تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفاد مستخدمون إسرائيليون خلال الساعات الماضية بتلقي رسائل نصية قصيرة تدعوهم بشكل مباشر إلى "التعاون الاستخباراتي" مع إيران، في تطور أثار قلقا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وبحسب ما تداوله إسرائيليون عبر منصات التواصل، حملت الرسائل مضمونا لافتا جاء فيه: "تدعوكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في مجال الاستخبارات.. ابنوا مستقبلكم منذ الآن".

وأثارت الرسائل موجة واسعة من التساؤلات حول الجهة التي تقف خلفها، وما إذا كانت جزءا من حملة تجنيد فعلية أو مجرد عملية سيبرانية تهدف إلى بث الذعر والإرباك داخل إسرائيل.