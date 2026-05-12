قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد
قانون الأحوال الشخصية الجديد.. غرامة وعزل المأذون عند مخالفة الفحص الطبي للزوجين
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟
دعاء الفرج من الهموم.. أدعية تريح القلب وتشرح الصدر وتزيل الكرب
بتصميم ثوري وألوان غير مسبوقة.. تسريبات تكشف ملامح آيفون 18 برو
أمريكا: مكافأة 15 مليون دولار مقابل الكشف عن مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني
خبير: واشنطن ترفض مقترحات إيران بشأن مضيق هرمز
بلومبرج: إدارة ترمب تقرر طرح 53 مليون برميل نفط لكبح ارتفاع الأسعار
ترامب: أمور عظيمة ستتحقق لبكين وواشنطن خلال رحلتي إلى الصين
كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده
معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج.. اعرف الفرق بين أنواع النسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: واشنطن ترفض مقترحات إيران بشأن مضيق هرمز

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

قال جيمس روبنز عميد معهد السياسات الدولية، إنّ حالة الإحباط لدى الولايات المتحدة تجاه الرد الإيراني تعود إلى أن طهران، بحسب الرؤية الأمريكية، لم تقدم التطمينات التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب، ولم تتعامل مع النقاط الأساسية التي يسعى إلى معالجتها في أي اتفاق دبلوماسي محتمل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران تطرح أولويات مختلفة، من بينها تأجيل مناقشة برنامجها النووي، وهو ما لا يتوافق مع النهج الأمريكي الذي يركز على معالجة هذا الملف بشكل مباشر.

ولفت إلى أنّ الجانب الإيراني يتحدث أيضاً عن ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز، سواء عبر فرض رسوم عبور أو منح دور رقابي عليه، معتبراً أن هذا الطرح غير مقبول من جانب الولايات المتحدة التي ترفض أي اتفاق من هذا النوع.

ونوه بأن واشنطن تركز بشكل أساسي على برامج الأسلحة النووية والصواريخ وعمليات التخصيب، وتطالب إيران بإظهار بوادر جدية لبدء مناقشة هذه الملفات بدلاً من تأجيلها.

وذكر أن الإشكالية الحالية تكمن في طبيعة العملية الدبلوماسية نفسها، حيث يقدم كل طرف مقترحاته وشروطه بشكل منفصل، لافتاً إلى أن الحل يتطلب بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

وأكد أن إيران تضع شروطاً مسبقة للمناقشة، وهو ما يختلف عن مفهوم التفاوض القائم على التنازلات المتبادلة، داعياً إلى إطلاق مسار دبلوماسي حقيقي لإنهاء الصراع.

أمريكا ايران اخبار التوك شو طهران واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

معاش

5300 جنيه أعلى معاش في مصر.. تعديلات مرتقبة في الزيادة السنوية ومطالب يرفع الحد الأدنى

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

ترشيحاتنا

عبدالرحمن ابو زهرة

أعطى عمره كله للفن الجميل.. مصطفى بكري ينعي عبدالرحمن أبو زهرة

محمد رياض

تعلمت منه كثيرا.. محمد رياض يكشف كواليسه مع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن ابو زهرة

ترك إرثا فنيا كبيرا | بيت الفنون الشعبية والاستعراضية ينعى عبد الرحمن أبو زهرة

بالصور

خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

مرسيدس 
مرسيدس 
مرسيدس 

بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. هؤلاء الأكثر عرضة لنفس مرضه

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
تطبيق Grok

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد