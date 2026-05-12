ترتيب المشهد الصحي بسوهاج.. قرارات جديدة لضخ دماء شابة وتحسين الخدمة الطبية

في خطوة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، اعتمد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، حزمة قرارات وتكليفات جديدة شملت عددًا من القيادات الطبية والإدارية، ضمن خطة لإعادة تنظيم العمل داخل المنشآت الصحية ودعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه المديرية نحو الدفع بقيادات جديدة قادرة على تحقيق الانضباط وتحسين مستوى الأداء، بما يواكب احتياجات المرحلة الحالية داخل القطاع الصحي بالمحافظة.

وشملت حركة التكليفات:

تكليف الدكتور هشام أحمد محمد، أخصائي حميات، مديرًا لإدارة الحميات بمديرية الصحة بسوهاج.

تكليف الدكتورة رباب علم الدين رشدي، أخصائية رمد، مديرًا لمستشفى رمد سوهاج.

تكليف الدكتور جيمي جمال وليم، صيدلي، مديرًا لمستشفى ساقلتة النموذجي.

تكليف الدكتور أحمد محمد عبد اللاه، مديرًا للإدارة الصحية بساقلتة.



وأكد “دويدار” أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تطوير الأداء داخل المنشآت الصحية، والاعتماد على الكفاءات المتميزة القادرة على الإدارة الفعالة والاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لكافة المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرارًا في إعادة الهيكلة الإدارية ودعم الكوادر الطبية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق الانضباط داخل المنظومة، مؤكدًا أن المواطن السوهاجي على رأس أولويات العمل داخل مديرية الصحة.