ننشر أسماء وحالات المصابين في حادث الفيروز ببورفؤاد

أُصيب 3 أشخاص، قبل قليل، في حادث تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل أمام كوبري الحرفيين بمنطقة الفيروز في نطاق مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحياة لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل المستشفى المصاب مصطفى محمد مصطفى، 22 عامًا، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، كما استقبلت محمد أحمد السيد، 35 عامًا، مصابًا بجروح قطعية وكسر بالقدم اليمنى، وأصيب كذلك إبراهيم علي عبد العزيز، 33 عامًا، بكسر في قاع الجمجمة، حيث جرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بالحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابساته وأسبابه.