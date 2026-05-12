قفلوه ومشيوا | إحالة جميع العاملين بمركز شباب منشأة سلطان إلى التحقيق

شهد مركز منوف في محافظة المنوفية اليوم إحالة العاملين بمركز شباب منشأة سلطان للتحقيق لغلق المركز.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مدينة منوف سامي سرور، وتبين عدم تواجد المكلفين بالعمل بالمركز خلال مواعيد العمل الرسمية٫ حيث تبين غلق المركز وخلوه من القوة البشرية المنوط بها تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية للشباب.

إحالة العاملين للتحقيق:

وبناءً على ما تلاحظ من إهمال وتقصير في أداء الواجب الوظيفي، قرر رئيس المركز والمدينه إحالة جميع المسؤولين والعاملين المتغيبين عن العمل بمركز شباب منشأة سلطان إلى التحقيق الفوري.

بيان توضيحي:

فيما أصدر مركز شباب منشأة سلطان بيان توضيحي بخصوص إحالة العاملين بمركز شباب منشأة سلطان للتحقيق من قبل رئيس مجلس مدينة منوف .

بيان مركز الشباب:

واكد البيان أن المركز يعانى من عجز صارخ فى العاملين حيث لا يوجد بالمركز سوى موظفة واحدة على رأس العمل وستتم حياتها الوظيفة بالإحالة للمعاش أول الشهر القادم يونيو ٢٠٢٦ وهى اليوم الثلاثاء فى إجازة رسمية٫ ولا يوجد بالمركز سوى عامل واحد وكان اليوم فى خط سير رسمى لإدارة الشباب بمنوف لتسليم البريد الأسبوعي هذا بالإضافة لإنهاء عقود العاملين غير المعينين .

واكد بيان المركز، أنه تم مخاطبة مجلس إدارة مركز شباب منشأة سلطان كلا من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية وإدارة الشباب بمنوف لتوفير حاجة المركز من العاملين ولم تكن هناك استجابات والمخاطبات الرسمية موثقة وتؤكد تلك المطالبات .

وتابع بيان المجلس، أن الفترة الحالية فترة امتحانات للطلاب وليس هناك تنفيذ للأنشطة فى الفترة الصباحية وجميع الأنشطة تنفذ فى الفترة المسائية بعد الخامسه مساءا نظرا لظروف الجو والحر الشديد هذه الأيام .