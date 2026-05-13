«القومي للبحوث» يطلق النسخة الرابعة من مبادرة «أجيال» تحت شعار «باحث مبتكر»

أعلن المركز القومي للبحوث إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة «أجيال» لتنمية قدرات الشباب تحت شعار «باحث مبتكر»، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك استكمالًا لنجاحات الأعوام السابقة في بناء جسور التواصل بين المؤسسات البحثية والطلاب والخريجين، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على قيادة منظومة البحث العلمي والابتكار.

وتأتي المبادرة في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضع دعم المبتكرين وتنمية قدرات الشباب على رأس أولوياتها ضمن رؤية الدولة لعام 2026، باعتبارها نموذجًا رائدًا في إعداد كوادر قادرة على دعم مسارات التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يسخر كافة إمكانياته العلمية والمعملية لإنجاح الإصدار الرابع من المبادرة، موضحًا أن البرنامج التدريبي يمتد لمدة 3 أشهر كاملة، ويهدف إلى نقل الخبرات العلمية والبحثية من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم إلى الطلاب والخريجين، مع التركيز على تحويل الأبحاث النظرية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتواجه التحديات الوطنية.

وأشار إلى أن المبادرة تشهد مشاركة واسعة من الطلاب والخريجين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لهذا الإصدار، بما يعكس حرص المركز على اكتشاف وصقل المواهب العلمية الشابة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الرفاعي، منسق المبادرة، أن النسخة الرابعة لصيف 2026 تشهد توسعًا كبيرًا في عدد المواد العلمية والمحاضرات المقدمة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث تتضمن برامج تدريبية متكاملة تشمل ورش عمل مكثفة وتدريبات عملية داخل معامل المركز تحت إشراف مباشر من كبار الباحثين، بما يضمن تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة ليصبحوا باحثين مبتكرين يمتلكون أدوات المستقبل.

وشهدت مبادرة «أجيال» تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقها في صيف 2023، حيث بدأت بتدريب 200 طالب، ثم ارتفع عدد المشاركين خلال نسختي صيف 2024 وصيف 2025، وصولًا إلى النسخة الحالية التي تستهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المبدعين، من خلال إتاحة 14 مجالًا علميًا تضم 130 دورة تدريبية؛ لتحفيز بيئة البحث العلمي المبتكر في مصر.

كما يشمل الإصدار الرابع من المبادرة تنظيم مسابقة لمشروعات الطلاب بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، دعمًا للأفكار الابتكارية وتعزيزًا لثقافة الإبداع وريادة الأعمال القائمة على البحث العلمي.